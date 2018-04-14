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Гройсман: Очолювати уряд протягом 2 останніх років було непросто

14 квітня, 2018 - 16:50
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман визнає, що очолювати уряд протягом двох останніх років йому непросто, бо доводиться не тільки боротися із проблемами, а й з постійним протистоянням.Про це він написав у Тwitter.

"Сьогодні 2 роки як почав працювати уряд, який мені випала честь очолити в такий непростий час. За ці два роки не було жодного легкого дня. Неймовірна кількість викликів, проблеми практично в кожній сфері, які потрібно вирішувати одночасно, постійні протистояння", - зазначив Гройсман.

Однак, за його словами, є чимало того, що урядовій команді вдалось за цей період зробити. "Але є ще більше завдань, які ми тільки почали вирішувати. Я завжди усвідомлював свою величезну відповідальність перед людьми і завжди намагався сумлінно робити свою роботу", - додав Прем’єр-міністр.

Гройсман запевнив, що прагне зробити так, аби кожен українець мав гідне життя і пишався своєю країною. "І я твердо вірю в успішне майбутнє України! Дякую усій урядовій команді за роботу! Дякую усім, хто нас щиро підтримує! Дякую всім українцям за терпіння і за довіру", - сказав він.

Як відомо, 14 квітня 2016 року 257 народних депутатів на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення Володимира Гройсмана Прем'єр-міністром України. До нього уряд очолював Арсеній Яценюк.

Джерело: Укрінформ

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