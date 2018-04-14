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Хорватія ратифікувала Стамбульську конвенцію

14 квітня, 2018 - 15:19
Фото: Reuters

Парламент Хорватії ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, більш відомою як Стамбульська конвенція.  

Про це повідомляє Total Croatia News.

"У п'ятницю парламент Хорватії ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, більш відому як Стамбульська конвенція. За ратифікацію проголосували 110 депутатів, проти 30 і двоє утрималися", - йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що ратифікація Стамбульської конвенції посилить юридичні, інституційні і фінансові рамки у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з насильством проти жінок і домашнім насиллям.

Джерело: День

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