Хорватія ратифікувала Стамбульську конвенцію

Парламент Хорватії ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, більш відомою як Стамбульська конвенція.

Про це повідомляє Total Croatia News.

"У п'ятницю парламент Хорватії ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, більш відому як Стамбульська конвенція. За ратифікацію проголосували 110 депутатів, проти 30 і двоє утрималися", - йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що ратифікація Стамбульської конвенції посилить юридичні, інституційні і фінансові рамки у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з насильством проти жінок і домашнім насиллям.