Іспанські прокурори передали Німеччині нову інформацію для екстрадиції Пучдемона

Іспанські прокурори передали Німеччині нову інформацію, яка, як вони сподіваються, сприятиме видачі колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона.

Про це заявив міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала, повідомляє Європейська правда з посиланням на іспанське видання El Pais.

Міністр розповів, що в четвер у штаб-квартирі Євроюсту пройшла зустріч іспанських і німецьких прокурорів.

Катала сказав, що з наданими даними німецький прокурор тепер зможе "надати додаткову інформацію для обґрунтування" того, що дії Пучдемона супроводжувалися насильством.

Відзначається, що нова інформація включає відеоролики про ймовірні насильницькі дії і поліцейські звіти про заворушення в Каталонії.

Міністр зазначив, що німецькі прокурори погодилися спробувати переконати суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн переглянути своє рішення про можливу екстрадицію Пучдемона тільки за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Нагадаємо, 27 січня Конституційний суд (КС) Іспанії частково прийняв до розгляду позов уряду країни з вимогою заборонити інавгурацію в якості глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона.

Карлес Пучдемон оскаржив рішення іспанського суду, який звинуватив його в підбурюванні до бунту. В якості причини для скасування рішення суду захист політика вказав, що бунт "передбачає насильство", закликів до якого, на його думку, з боку екс-голови Каталонії не було.

Повідомлялося, що суд Німеччини звільнив Пучдемона під заставу €75 тисяч. 5 квітня Пучдемон вийшов на свободу з німецької в'язниці