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Іспанські прокурори передали Німеччині нову інформацію для екстрадиції Пучдемона

14 квітня, 2018 - 12:51
Фото: politica.elpais.com

Іспанські прокурори передали Німеччині нову інформацію, яка, як вони сподіваються, сприятиме видачі колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона.

Про це заявив міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала, повідомляє Європейська правда з посиланням на іспанське видання El Pais.

Міністр розповів, що в четвер у штаб-квартирі Євроюсту пройшла зустріч іспанських і німецьких прокурорів.

Катала сказав, що з наданими даними німецький прокурор тепер зможе "надати додаткову інформацію для обґрунтування" того, що дії Пучдемона супроводжувалися насильством.

Відзначається, що нова інформація включає відеоролики про ймовірні насильницькі дії і поліцейські звіти про заворушення в Каталонії.

Міністр зазначив, що німецькі прокурори погодилися спробувати переконати суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн переглянути своє рішення про можливу екстрадицію Пучдемона тільки за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Нагадаємо, 27 січня Конституційний суд (КС) Іспанії частково прийняв до розгляду позов уряду країни з вимогою заборонити інавгурацію в якості глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона. 

Карлес Пучдемон оскаржив рішення іспанського суду, який звинуватив його в підбурюванні до бунту. В якості причини для скасування рішення суду захист політика вказав, що бунт "передбачає насильство", закликів до якого, на його думку, з боку екс-голови Каталонії не було.

Повідомлялося, що суд Німеччини звільнив Пучдемона під заставу €75 тисяч. 5 квітня Пучдемон вийшов на свободу з німецької в'язниці

 

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