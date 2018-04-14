Львівщина має найдовшу в Україні липову алею

Сьогодні, 14 квітня, в області встановлено рекорд України у категорії «Жива природа». Йдеться про висадку найдовшої липової алеї, і це – 5 кілометрів 750 метрів та 1150 саджанців.

Як повідомляє прес-служба ЛОДА, дерева висадили біля дороги «Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква», неподалік міста Великі Мости, що у Сокальському районі.

«Ми прагнемо, щоб ті лісові площі, на яких проведено рубки, були залісені. Окрім того, хочемо створити лісозахисні смуги вздовж автомагістралей та залізничних колій і полів, щоб, у першу чергу, зменшити навантаження від викидів з рухомих джерел, зокрема – автотранспорту, на довкілля», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Руслан Гречаник.

За словами представника Національного реєстру рекордів України у Західному регіоні Павла Горішевського, організатори акції декларували, що алея буде завдовжки 5 кілометрів 600 метрів, але перевершили заявлену відстань. Отже, рекорд України, який зафіксували на Львівщині, – 5 км 750 метрів. «Зараз це найдовша липова алея в Україні», – говорить Павло Горішевський. І додає, що унікальність рекорду в тому, що усі дерева були посаджені дуже швидко – за кілька годин.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото прес-служби ЛОДА