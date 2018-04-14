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Місію виконано, - Трамп про удари по Сирії

14 квітня, 2018 - 16:23
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав удари по Сирії "виконаною місією". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Він заявив, що США, Франція та Велика Британія відмінно впоралися з нанесенням ракетних ударів.

"Удар було виконано відмінно. Спасибі Франції та Великій Британії за мудре рішення і силу їхніх чудових військових. Ми не могли б уявити кращого результату. Місія виконана!" – написав він.

Як повідомлялося, збройні сили США, Великої Британії і Франції 14 квітня нанесли авіаудари по низці об'єктів в Сирії, пов'язаних з розробкою та використанням хімічної зброї. ЗМІ повідомляють про щонайменше трьох потерпілих.

Авіаудари стали відповіддю на застосування в сирійській Думі хімічної зброї, унаслідок чого загинуло 70 людей. Захід поклав провину за напад на Башара Асада, а також Росію.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

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