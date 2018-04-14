НАТО збирається на термінове засідання щодо Сирії

Північноатлантичний альянс у суботу проведе термінове засідання у зв'язку із завданням США, Великою Британією та Францією ударів по об’єктах хімічної зброї на території Сирії.

Про повідомили у штаб-квартирі Альянсу, передає Укрінформ з посиланням на власного кореспондента у Брюселі.

«Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні послів сьогодні у другій половині дня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Мета зустрічі - отримати повідомлення з боку Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів про останні події у Сирії», - заявили в Альянсі.

Зазначимо, що Північноатлантичний альянс підтримує нанесення своїм найбільшими союзниками – США, Великою Британією та Францією – ударів по об’єктах, які забезпечують застосування хімічної зброї у Сирії.

Про це йдеться у поширеній у суботу заяві Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Я підтримую дії, які вжили Сполучені Штати, Велика Британія та Франція проти об’єктів, які зберігають та забезпечують спроможність щодо хімічної зброї сирійського режиму. Це зменшить можливість для режиму у подальшому здійснювати атаки проти людей у Сирії із застосуванням хімічної зброї», - наголосив глава Альянсу.

Нагадаємо, США, Британія і Франція сьогодні вночі завдали удар по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії.

В операції, під час якої був завданий масований удар по об'єктах військової хімічної інфраструктури сирійського режиму Башара Асада, були задіяні, зокрема, бойові кораблі та стратегічні бомбардувальники.

Під час брифінгу у Пентагоні за участю Міністра оборони США Джеймса Меттіса та Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Джозефа Данфорда військове командування США озвучило ключові позиції щодо удару по Сирії.

Повідомлялося також, що голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз виступила на підтримку спільної операції США, Великої Британії та Франції в Сирії.

Відзначимо також, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що авіаудар ВПС Великої Британії по об’єктах інфраструктури хімічної зброї на території Сирії не має на меті зміни правлячого у країні режиму.

«Не йдеться про втручання у громадянську війну або про зміну режиму. Йдеться про обмежений та точковий удар, який не веде до подальшого підвищення напруження у регіоні і який робить усе можливе, аби уникнути цивільних жертв», - сказала Мей.

За її словами, спільні дії Франції, Великої Британії та США дозволять не лише стримати сирійський режим, а й «надішлють чіткий сигнал будь-кому, хто вважає, що може застосовувати хімічну зброю безкарно».