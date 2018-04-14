Порошенко: Удари по хімічних об'єктах Сирії є вимушеним, але виправданим кроком

Президент України Петро Порошенко вважає, що удари США, Британії та Франції по хімічних об'єктах Сирії є вимушеним, але виправданим кроком. Про це він написав у Facebook.

“Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок”, - зазначив Порошенко.

За словами Глави держави, це справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності – хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей.

“Україна закликає задіяти всі можливі механізми та інструменти ООН, в тому числі Раду Безпеки, щоб запобігати подібним злочинам диктаторських режимів у майбутньому”, - додав Президент.

Нагадаємо, вночі США, Велика Британія та Франція завдали ударів по кількох об'єктах на території Сирії, які могли використовуватися для виробництва хімічної зброї. За словами міністра збройних сил Франції Флоранс Парлі, Росія була заздалегідь попереджена про удари.

НАТО та деякі розвинені країни світу підтримали такі дії.

Президент Росії Володимир Путін назвав авіаудари щодо Сирії актом агресії. А сирійська армія заявила, що це не завадить Сирії боротися із терористами.