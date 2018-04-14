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Рада безпеки ООН призначила засідання щодо Сирії на сьогодні

14 квітня, 2018 - 19:00
Фото Reuters

Засідання Ради безпеки ООН з приводу останніх авіаударів у Сирії запланували на сьогодні. Про це у Twitter повідомив заступник представника Швеції у РБ ООН Карл Скау.

"Засідання Ради безпеки ООН щодо Сирії заплановано на 11:00 сьогодні (18:00 за Києвом - ред.). Важливо зараз уникнути подальшої ескалації, щоб зміг продовжитися політичний процес, який очолює ООН", - написав він.

Як повідомлялося, сьогодні вночі США, Велика Британія та Франція здійснили авіаудари щодо кількох об'єктів на території Сирії, які могли використовуватися для виробництва хімічної зброї. Росія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення події.

 

Джерело: День

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