Рада Безпеки ООН відкинула резолюцію РФ щодо атаки по Сирії

Рада Безпеки ООН відкинула резолюцію, підготовану Росією, в якій засуджуються атака по Сирії з боку коаліції США, Великобританії та Франції. Про це повідомляє агенство Reuters.

За документ проголосували Росія, Китай і Болівія. Вісім країн виступили проти, ще чотири делегації не підтримали голосування.

У тексті проекту резолюції засуджувалась "агресія відносно Сирії з боку США і їх союзників", а також їх звинуватили у порушенні міжнародного права і Статуту ООН.

Крім того, висувалася вимога припинити агресивні дії відносно сирійської сторони і утриматися від подальшого використання сили.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ наносити ракетні удари по сирійській території у відповідь на застосування хімічної зброї в Думі. До них також приєдналися Велика Британія і Франція.

Сирійські ЗМІ повідомили, що постраждалих унаслідок ударів може бути до 6 осіб.

7 квітня в сирійському місті Дума, що в Східній Гуті, сталася хімічна атака, унаслідок якої загинули 70 осіб. Захід покладає провину за напад на Башара Асада, а також Росію. Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетним ударом у відповідь на застосування хімічної зброї.

14 квітня Росія скликала екстрене засідання Радбезу ООН щодо атаки коаліції по Сирії. Спецпредставник США Ніккі Хейлі попередила, що Сполучені Штати готові знову вдарити, якщо уряд Сирії застосує хімічну зброю.