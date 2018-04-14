Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Румунія засуджує застосування хімічної зброї у Сирії

14 квітня, 2018 - 20:04

Румунія солідарна зі своїми стратегічними партнерами і засуджує застосування хімічної зброї у Сирії. Так у Twitter президент Румунії Клаус Йоганніс прокоментував авіаудари коаліційних сил по декількох об'єктах на території Сирії.

"Румунія вважає необгрунтованим і засуджує застосування хімічної зброї у Сирії. Ми солідарні із діями наших стратегічних партнерів", - написав Йоганніс.

Як повідомлялося, сьогодні вночі США, Велика Британія і Франція здійснили авіаудари по декількох об'єктах на території Сирії, які могли використовуватися для виробництва хімічної зброї. Їхні дії підтримали НАТО, ЄС, Канада, Австралія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Ізраїль.

Білорусь, Китай, Іран і Росія - засудили. РФ також оголосила про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН для обговорення події.

 

Джерело: Укрінформ

Більше новин

Застосування хімічної зброї рівносильне військовим злочинам, - МЗС Болгарії
Чеський залізничний та автобусний лоукостер запускає рейси з України
ЄС планує ввести нові санкції проти Сирії, - Могеріні
Франція оприлюднила звіт про використання хімзброї в Сирії та звинуватила Асада
В Італії другий раунд формування уряду завершився безрезультатно
Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 