Румунія засуджує застосування хімічної зброї у Сирії

Румунія солідарна зі своїми стратегічними партнерами і засуджує застосування хімічної зброї у Сирії. Так у Twitter президент Румунії Клаус Йоганніс прокоментував авіаудари коаліційних сил по декількох об'єктах на території Сирії.

"Румунія вважає необгрунтованим і засуджує застосування хімічної зброї у Сирії. Ми солідарні із діями наших стратегічних партнерів", - написав Йоганніс.

Як повідомлялося, сьогодні вночі США, Велика Британія і Франція здійснили авіаудари по декількох об'єктах на території Сирії, які могли використовуватися для виробництва хімічної зброї. Їхні дії підтримали НАТО, ЄС, Канада, Австралія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Ізраїль.

Білорусь, Китай, Іран і Росія - засудили. РФ також оголосила про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН для обговорення події.