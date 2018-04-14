США, Британія і Франція завдали удар по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії

В операції, під час якої був завданий масований удар по об'єктах військової хімічної інфраструктури сирійського режиму Башара Асада, були задіяні, зокрема, бойові кораблі та стратегічні бомбардувальники.

Про це повідомило сьогодні вночі агентство Reuters.

"У нанесенні удару по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії брали участь американські літаки, включаючи бомбардувальник В-1, а також бойові кораблі", - повідомив телеканал із посиланням на кілька офіційних представників оборонного відомства США.

При цьому уточнюється, що в операції був задіяний щонайменше один есмінець США в Червоному морі.

Як заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, це був "одноразовий удар", який містить у собі дуже потужний меседж для Асада. Він конкретизував, що ракети були націлені на об'єкти розробки й виробництва хімічної зброї режиму Асада. Серед них - науково-дослідний центр, розташований у районі Дамаска, де розроблявся й тестувався цей вид озброєнь. Другий об'єкт – сховище для зберігання хімічної зброї на захід від Хомса, яке "було основним місцем зосередження сирійських запасів газу "зарін", а також виробничого обладнання.

Третя ціль розташовувалась поруч зі складом поблизу Хомса і являла собою, як сховище для зберігання хімічної зброї, так і "важливий командний пункт".

У Пентагоні також підтвердили, що цього разу по цілях було спрямовано близько 120 ракет, що вдвічі більше, ніж під час удару з американських есмінців по авіабазі Шайрат минулого року, пише видання The Guardian.

Також повідомляється, що три цивільних особи були поранені в Хомсі після того, як "кілька" ракет були перехоплені Сирійською системою протиповітряної оборони.

Мішенню британського авіаудару по території Сирії були склади із хімічною зброєю. Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії на офіційному сайті.

«Внесок Об’єднаного королівства до уважно скоординованих спільних дій був зроблений чотирма літаками ВПС Tornado GR4s. Вони запустили крилаті ракети Storm Shadow по військовому об’єкту (колишній ракетній базі), що знаходиться у 15 милях на захід від міста Хомс. За нашими оцінками, там режим зберігав запаси хімічної зброї у порушення зобов'язань Сирії відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї», - йдеться у заяві.

При цьому авіаударам вдалося досягти своєї мети.

«Детальний аналіз ефективності ударів наразі триває, але попередні дані вказують, що ракети Storm Shadow та уважний вибір цілей призвели до успішної операції», - наголошується у заяві.

Інформацію про удар по Сирії прокоментувала прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова. Вона заявила, що США потрапили в сирійську столицю, коли країна "нарешті" мала шанс на мир, відзначив телеканал CNN. Т

акож повідомляється, що Міністерство закордонних справ Ірану засудило удари по Сирії.

"Напад є грубим порушенням міжнародних законів, а також ігноруванням суверенітету та територіальної цілісності Сирії", - заявив представник міністерства закордонних справ Бахрам Касемі, повідомило державне інформаційне агентство Ірану.

У Британії додали, що намагалися максимально знизити ризик забруднення навколишньої території. «Дуже точний науковий аналіз був використаний для визначення найкращих цілей для Storm Shadow, аби максимізувати руйнацію запасів хімікатів та мінімізувати будь-який ризик забруднення навколишньої території. Об’єкт, по якому був завданий вогонь, знаходиться на віддалі від відомих скупчень проживання людей, що ще більше знижує загрозу», - зауважується у тексті.