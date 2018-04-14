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США в ООН озвучили ультиматум сирійському режиму

14 квітня, 2018 - 21:32
Фото Reuters

Сполучені Штати, Франція та Велика Британія вдалися до застосування військової сили проти режиму Асада в Сирії після того, як всі дипломатичні інструменти припинити його хімічні атаки були вичерпані.

Про це заявила в суботу на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН по ситуації на Близькому Сході постійний представник США при Організації Ніккі Гейлі, повідомляє Укрінформ.

"Сирійський режим змусив нас вжити заходів", - заявила представник США всупереч заявам Росії і Сирії про те, що сили Асада не застосовували хімічної зброї.

Гейлі назвала "брехливою" позицію Росії, яка захищає сирійський режим і заперечує очевидні факти. "Вчорашні військові дії стали нашим чітко зрозумілим меседжем. США не дозволять режиму Асада продовжувати застосування хімічної зброї", - заявила американський дипломат.

Вона також озвучила ультиматум сирійському режиму, пригрозивши новою силовою реакцією у відповідь на використання будь-яких хімічних реагентів. "Якщо Сирія знову застосує газ, США будуть переведені у повну бойову готовність", - наголосила представник Сполучених Штатів.

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