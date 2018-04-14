Системи ППО збили більшість з 110 запущених у бік Дамаска ракет, - МЗС Сирії

Авіаудари Заходу не завадять Сирії боротися з терористами.

Про це заявили представники сирійської армії, коментуючи нещодавні авіаудари США, Британії і Франції по передбачуваних об'єктах виробництва хімічної зброї в Сирії, повідомляє Reuters.

"Такі удари не завадять нашим збройним силам і союзникам... розтрощити те, що залишилося від озброєних терористичних груп", - йдеться у заяві.

Військові заявили, що у суботу близько 110 ракет були запущені у бік Дамаска і прилеглої території, але сирійські системи протиповітряної оборони збили більшість із них.

У Міністерстві закордонних справ Сирії назвали удари США, Великої Британії та Франції "варварською агресією", яка не вплине на "рішучість і наполегливість сирійського народу та їхніх героїчних збройних сил".

Нагадаємо, США, Британія і Франція сьогодні вночі завдали удар по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії.

В операції, під час якої був завданий масований удар по об'єктах військової хімічної інфраструктури сирійського режиму Башара Асада, були задіяні, зокрема, бойові кораблі та стратегічні бомбардувальники.

Повідомлялося також, що голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз виступила на підтримку спільної операції США, Великої Британії та Франції в Сирії.

Відзначимо також, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що авіаудар ВПС Великої Британії по об’єктах інфраструктури хімічної зброї на території Сирії не має на меті зміни правлячого у країні режиму.