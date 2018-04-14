Тисяча пластунів промарширувала вулицями Львова

Сьогодні, 14 квітня, пластуни відсвяткували 106-річницю Дня першої пластової присяги. З цієї нагоди у Львові відбувся ряд урочистих заходів.

Розпочалися вони із літургії у храмі Ольги та Єлизавети. На ній були присутні як і найменші пластуни так і почесні сеньйори. Також до Служби Божої долучилися і батьки пластунів.

Опісля пластуни сформували лаву та величезною колоною із близько тисячі людей рушили від пам'ятника Степану Бандері до національного університету ім. Івана Франка. Попереду несли державний прапор України, а за ним стяги куренів. Хода проходила під барабанний бій.

Тут на площі перед університетом відбувся церемоніал. Зокрема близько трьох десятків пластунів прийняли присягу, ще кількох підвищили у званнях чи відзначили особливими відзнаками за заслуги.

«Дуже мало у світі є організацій, які мають більше, ніж 100 років. І для громади міста Львова, для усіх українців – це велика честь, що ми маємо в Україні Пласт. Я переконаний, що охочих бути пластунами є в десятки, сотні разів більше, ніж є сьогоднішні можливості Пласту. Я точно знаю, що кожен хлопець чи дівчина, які пройшли вишкіл Пласту, є хорошими українцями і хорошими управлінцями. Тому я би дуже сильно хотів, щоби всі працівники міської ради були вихідцями з Пласту», -зазначив у привітанні мер Львова Андрій Садовий.

По завершенні урочистостей пластуни вимаршем рушили до Личаківського кладовища, де віддали шану засновникам та героям Пласту.

Варто зазначити, що також сьогодні перед входом в Львівську міськраду на флагштоку вивісили знамено Пласту. Воно висить поряд із національним прапором.

Довідка "Дня"

Пласт - національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників українського суспільства. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 року. Датою заснування ж Пласту є осінь 1911року. В Україні зараз налічується 7265 пластунів. Також пластові станиці існують в багатьох діаспорах українців за кордоном, зокрема в США, Канада, Аргентині.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів