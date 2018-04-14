У Львові відбудеться ювілейний концерт проекту «Відчинилося життя»

«День» вже неодноразово писав про винятковий вокальний проект «Відчинилося життя» з участю незрячих виконавців, котрі у супроводі оркестру Театру ім. Марії Заньковецької виконують твори української і світової класики, народні пісні й пісні сучасних композиторів.

Як розповів «Дню» керівник оркестру Богдан Мочурад, ні в Україні, ні у світі немає аналогічних акцій: «Є незрячий співак в Італії – Андре Бочеллі, але він працює один. Унікальність львівського проекту в тому, що на одній сцені збираються багато незрячих, які співають під живий оркестр і пліч-о-пліч із професійними співаками».

Участь усіх виконавців у всіх концертах є завжди благодійною. А особливість проекту зумовлена практичною складністю виконання творів незрячими солістами під супровід оркестру з огляду на неможливість бачити ними паличку диригента і відсутністю у переважної більшості незрячих учасників спеціальної музичної освіти. А сцену з незрячими ділили Ніна Матвієнко, Валентина Степова, Олег Лихач, Любов Качала, Віктор Бронюк, Сергій Фоменко, Сашко Положинський, Павло Табаков, вокальна формація «Піккардійська терція»…

Нагадаю, що проект задумано і втілено десять років тому Львівським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» та оркестром Національного театру ім. Марії Заньковецької, а також оперними та естрадними зірками. Ідейний натхненник проекту – Оксана Потимко. Перший концерт відбувся 20 січня 2008 року.

«Проект має багаторічну добру традицію – у містах гастролей запрошувати до виступу на сцені незрячих виконавців, які не є постійними учасниками проекту, але також мріють проявити свій співочий талант, – зазначено на сторінці «Концерт «Відчинилося життя» у Фейсбуку. – Так, з нами виступали Микола Барбуца з Олександрії, Анна Панова з Дніпра, Василь Федорюк з Чернівців, Костя Макарчук з Рівного, Михайло Василюк з Черкас, Анна Шевиріна з Одеси, Ольга Гуска з Тернополя та багато інших виконавців. Були серед них і діти: Ліза Москаленко з Миколаєва, Сашко Майчук з Херсона, хорова капела Харківської гімназії для незрячих та ін. Всіх тепер і не згадаєш…»

Додам трохи власних вражень від проекту «Відчинилося життя»: всі концерти відбуваються у неймовірно теплій атмосфері – за всі виступи і зірки вокалу, і незрячі виконавці отримують овації залу і вигуки «Браво!».

А святкування 10-ліття проекту відбудеться 19 квітня у Національному театрі ім. Марії Заньковецької. Cолісти – вокальна формація «Піккардійська терція», співачка і композиторка Леся Горова. Гарну компанію професіоналам складуть двадцять незрячих виконавців-аматорів з України, Грузії, Литви, і це, зокрема, Джурате Вісбарайте, Нато Вепхвадзе, Бачо Маргвелашвілі, Олена Ковтун, Зера Кіраджиєва, Остап Нестеровський, Софія Хома, Василь Човбан, Світлана Пашкіна, Василь Сукач.

Організатори гарантують публіці живий звук, драйв і добрий настрій. Одне слово, все буде як завжди!

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів