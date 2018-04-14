У Румунії почали розслідування відносно колишніх керівників держави

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на початок кримінального розслідування відносно екс-президента країни Йона Ілієску, колишнього прем'єра Петре Романа і екс-віце-прем'єра Джелу-Войкана Войкулеску.

Про це поінформували в прес-службі адміністрації президента, повідомляє Укрінформ.

«Президент Румунії Клаус Йоганніс передав у п'ятницю, 13 квітня, міністрові юстиції заяву про початок кримінального переслідування відносно Йона Ілієску, Петре Романа і Джелу-Войкана Войкулеску - фігурантів кримінальної справи, пов'язаної зі скоєнням злочинів проти людяності. Про це оповіщено також Прокуратуру при Вищій Касаційній палаті Румунії», - зазначається в повідомленні.

Раніше генеральна прокуратура Румунії звернулася до глави держави з проханням дозволити початок процедури кримінального переслідування відносно колишніх керівників держави.

Згідно з матеріалами слідства, влітку 1990 року екс-президент Йон Ілієску, колишній прем'єр Петре Роман і екс-віце-прем'єр Джелу-Войкан Войкулеску дали згоду на використання збройних сил країни для придушення масових акцій протесту шахтарів. В результаті зіткнень між маніфестантами і військовослужбовцями 4 людини загинуло, а близько 1,5 тисячі протестувальників дістали травми та вогнепальні поранення.

У масових акціях протесту, відомих ще під назвою «Мінеріада», брали участь більше 10 тисяч осіб.

Раніше розслідування у цій кримінальній справі було призупинено, проте в 2015 році, за рекомендацією Європейського суду з прав людини, розслідування було відновлено.

Після падіння комуністичного режиму в Румунії в 1989 році Ілієску очолював Фронт Національного порятунку. Він був президентом Румунії у 1990-1996 роках, а також 2000-2004 роках.