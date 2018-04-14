Україна підтримала удари по Сирії у ПА НАТО

Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз виступила на підтримку спільної операції США, Великої Британії та Франції в Сирії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Підтримую спільну операцію США, Великобританії та Франції в Сирії. Рішуча військова відповідь – єдиний шлях боротьби з порушеннями міжнародного права та Міжнародної конвенції щодо заборони використання хімічної зброї", – заявила Фріз на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, "кожен, хто обрав для себе шлях порушення цивілізованого співіснування, демократичного розвитку та поваги до прав та свобод людини, має усвідомлювати своє невідворотнє покарання".

Нагадаємо, США, Британія і Франція сьогодні вночі завдали удар по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії.

В операції, під час якої був завданий масований удар по об'єктах військової хімічної інфраструктури сирійського режиму Башара Асада, були задіяні, зокрема, бойові кораблі та стратегічні бомбардувальники.

Під час брифінгу у Пентагоні за участю Міністра оборони США Джеймса Меттіса та Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Джозефа Данфорда військове командування США озвучило ключові позиції щодо удару по Сирії.