Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Україна та Колумбія готуються до запровадження безвізу

14 квітня, 2018 - 17:51
Фото: mfa.gov.ua

Україна та Колумбія найближчим часом готується завершити всі процедури для запровадження безвізового режиму між країнами. Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

13 квітня Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев провів зустріч з Директором з консульських та міграційних питань МЗС Колумбії Лус Стелою Портілья та Директором Департаменту Європи зовнішньополітичного відомства зазначеної країни Хуаном Гільєрмо Кастро.

"Сторонами констатовано необхідність активізації зусиль, спрямованих на підписання ближчим часом двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії. Досягнуто домовленості про надання максимального сприяння завершенню відповідних формальностей", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День

Більше новин

Німеччина підтримує удари по Сирії, - Меркель
Рада безпеки ООН призначила засідання щодо Сирії на сьогодні
Порошенко: Удари по хімічних об'єктах Сирії є вимушеним, але виправданим кроком
Франція оприлюднила звіт про використання хімзброї в Сирії та звинуватила Асада
Гройсман: Очолювати уряд протягом 2 останніх років було непросто
Місію виконано, - Трамп про удари по Сирії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 