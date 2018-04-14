Україна та Колумбія готуються до запровадження безвізу

Україна та Колумбія найближчим часом готується завершити всі процедури для запровадження безвізового режиму між країнами. Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

13 квітня Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев провів зустріч з Директором з консульських та міграційних питань МЗС Колумбії Лус Стелою Портілья та Директором Департаменту Європи зовнішньополітичного відомства зазначеної країни Хуаном Гільєрмо Кастро.

"Сторонами констатовано необхідність активізації зусиль, спрямованих на підписання ближчим часом двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії. Досягнуто домовленості про надання максимального сприяння завершенню відповідних формальностей", - йдеться у повідомленні.