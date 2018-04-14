В Африці епідемія "рослинної Еболи" може спричинити продовольчу кризу

Країнам Африки загрожує продовольча криза через ураження маніоки, поширеної на континенті продовольчої культури, захворюванням, яке називають рослинною Еболою, повідомляє AFP.

«Нова хвороба, що заражує маніоку, яка отримала назву "ебола для рослин", може спричинити гостру продовольчу кризу в Африці», - передає агентство прогноз дослідників.

Африка є найбільшим у світі виробником маніоки, що становить 57% світового врожаю, на який розраховують близько 800 мільйонів людей.

Маніока, ще відома як касава, - харчова коренеплідна тропічна рослина, третє за поширеністю джерело вуглеводнів у тропічних країнах і важливий продукт для фермерства.

Останніми роками рослину вражає захворювання «коричневої смуги», яке спричиняє втрату 90-100% заражених культур, через що отримало назву «ебола для рослин».