В Італії другий раунд формування уряду завершився безрезультатно

Президент Італії Серджо Маттарелла заявив про "глухий кут" у ситуації з формуванням уряду після того як другий раунд відповідних консультацій завершився безрезультатно, повідомляє Reuters.

Президент заявив, що почекає кілька днів, а потім займеться пошуків виходу з кризової ситуації.

"Я почекаю кілька днів, а потім подивлюся, як можна вийти з нинішнього глухого кута" - сказав Маттарелла.

"З того яким чином консультації проходили в останні дні стало очевидно, що переговори політичних партій не принесли результату" - заявив він.

Як відомо, перший раунд консультацій щодо формування уряду Італії також завершився безрезультатно.