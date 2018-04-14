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В Італії другий раунд формування уряду завершився безрезультатно

14 квітня, 2018 - 15:48
Фото: Reuters

Президент Італії Серджо Маттарелла заявив про "глухий кут" у ситуації з формуванням уряду після того як другий раунд відповідних консультацій завершився безрезультатно, повідомляє Reuters.

Президент заявив, що почекає кілька днів, а потім займеться пошуків виходу з кризової ситуації.

"Я почекаю кілька днів, а потім подивлюся, як можна вийти з нинішнього глухого кута" - сказав Маттарелла.

"З того яким чином консультації проходили в останні дні стало очевидно, що переговори політичних партій не принесли результату" - заявив він.

Як відомо, перший раунд консультацій щодо формування уряду Італії також завершився безрезультатно.

 

Джерело: День

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