Велика Британія не прагне змінити правлячий у Сирії режим, - Мей

Нічний авіаудар ВПС Великої Британії по об’єктах інфраструктури хімічної зброї на території Сирії не має на меті зміни правлячого у країні режиму.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, повідомляє Reuters.

«Не йдеться про втручання у громадянську війну або про зміну режиму. Йдеться про обмежений та точковий удар, який не веде до подальшого підвищення напруження у регіоні і який робить усе можливе, аби уникнути цивільних жертв», - сказала Мей.

За її словами, спільні дії Франції, Великої Британії та США дозволять не лише стримати сирійський режим, а й «надішлють чіткий сигнал будь-кому, хто вважає, що може застосовувати хімічну зброю безкарно». «Швидкість наших дій важлива у співпраці із партнерами для зменшення подальших гуманітарних страждань й підтримання важливої безпеки наших операцій», - зауважила прем'єр-міністр.

Вона наголосила, що «ми не можемо дозволити, аби використання хімічної зброї стало нормою – чи то у Сирії, чи то на вулицях Об’єднаного королівства, чи то будь-де у світі».

Нагадаємо, США, Британія і Франція сьогодні вночі завдали удар по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії.

В операції, під час якої був завданий масований удар по об'єктах військової хімічної інфраструктури сирійського режиму Башара Асада, були задіяні, зокрема, бойові кораблі та стратегічні бомбардувальники.

Під час брифінгу у Пентагоні за участю Міністра оборони США Джеймса Меттіса та Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Джозефа Данфорда військове командування США озвучило ключові позиції щодо удару по Сирії.

Повідомлялося також, що голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз виступила на підтримку спільної операції США, Великої Британії та Франції в Сирії.