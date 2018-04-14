Військове командування США озвучило ключові позиції щодо удару по Сирії

США, Великобританія і Франція завдали ракетного удару по Сирії. Цілями стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. За уточненою інформацією, удару зазнали база ППО, частини спеціальних сил і національної гвардії Сирії.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

Про початок ударів по хімоб'ектам в Сирії увечері 13 квітня заявив президент США Дональд Трамп.

Ключові позиції, озвучені під час брифінгу за участю Міністра оборони США Джеймса Меттіса та Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Джозефа Данфорда щодо удару по Сирії окреслив на своїй сторінці у Facebook Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий.

По-перше удар був здійснений на виконання команди Президента Д.Трампа у співпраці з союзниками з метою знищення об’єктів з розробки та виробництва хімічної зброї, підконтрольних режиму Асада, зазначає Чалий.

“США, Франція та Великобританія завдали удар, який демонструє міжнародну рішучість з запобігання застосування хімічної зброї будь-ким та за будь-яких обставин у порушення міжнародного права. Удар планувався як разова акція, яка має донести потужне послання до Асада”, - йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу також підкреслили, що всі цілі пов'язані з хімічною зброєю, та обрані з метою мінімізації втрат цивільних.

“Росіян не повідомляли про удар заздалегідь; росіяни були поінформовані згідно традиційної процедури запобігання конфлікту у повітряному просторі, яка застосовується під час всіх операцій американських сил в Сирії”, - зазначив Валерій Чалий.

Однією з ключових позицій, озвучених під час брифінгу, була також інформація про використання ракет поверхня-повітря силами, підконтрольними Асаду.

Інформація про можливі збиті ракети сил союзників буде повідомлена під час наступного брифінгу Пентагону, зазначає Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий.