Влада Єгипту продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Відповідний указ видав президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі в суботу, 14 квітня, повідомляє Reuters.

Згідно з документом, надзвичайний стан в Єгипті передбачає введення комендантської години. Це необхідно силам безпеки для "вжиття заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму та забезпечення безпеки у всіх частинах країни".

Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Єгипті був введений в квітні 2017 року, після двох вибухів в храмах, в результаті яких загинуло боолее 40 осіб. З того часу такий режим в Єгипті регулярно продовжують.

Нагадаємо, у зв'язку з продовженням в країні надзвичайного стану і частих випадків терактів МЗС України порекомендував українцям утриматися від подорожі до Єгипту мінімум протягом трьох місяців.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендували зважити ризики подальшого перебування на території держави і утриматися від перебування на півночі і в центральній частині Синайського півострова.