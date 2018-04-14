ЄС планує ввести нові санкції проти Сирії, - Могеріні

Європейський Союз не виключає введення нових санкцій проти Сирії через застосування хімічної зброї. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

"ЄС знову заявляє про своє рішуче засудження неодноразового використання хімічної зброї сирійським режимом, що підтверджуються Організацією із заборони використання хімічної зброї і про що повідомляється постійно впродовж останніх місяців у східній частині Гути та інших районах Сирії, в тому числі останні повідомлення про хімічну атаку на Думу... У липні 2017 року і в березні 2018 року ЄС запровадив додаткові обмежувальні заходи щодо високопоставлених сирійських чиновників і науковців через їхні ролі в розробці та застосуванні хімічної зброї та завжди готовий в разі необхідності розглянути питання про запровадження додаткових заходів", – йдеться в заяві.

За словами Могеріні, ЄС був поінформований про удари США, Франції і Великої Британії по Сирії.

"Ці конкретні заходи були прийняті з єдиною метою – запобігти подальшому використанню сирійським режимом хімічної зброї та хімічних речовин для вбивства власного народу", – впевнена вона і наголошує, що ЄС підтримує всі зусилля із запобігання застосуванню хімічної зброї.

Як повідомлялося, збройні сили США, Великої Британії і Франції 14 квітня нанесли авіаудари по низці об'єктів в Сирії, пов'язаних з розробкою та використанням хімічної зброї. ЗМІ повідомляють про щонайменше трьох потерпілих.

Авіаудари стали відповіддю на застосування в сирійській Думі хімічної зброї, унаслідок чого загинуло 70 осіб. Захід поклав провину за напад на Башара Асада, а також Росію.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступила низка країн. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.