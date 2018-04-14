За день бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО

У зоні проведення АТО станом на 18:00 14 квітня бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військовослужбовців. Внаслідок виконання бойових завдань один український воїн зазнав поранення. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Внаслідок виконання бойових завдань один український воїн зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку із забороненої мінськими угодами 122-мм артилерії обстріляні захисники Широкиного, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – оборонці Мар’їнки, Кам’янки та Лебединського, з озброєння БМП – захисники Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – наші укріплення під Павлополем, Гнутовим та Новотроїцьким.

Крім цього, оборонці Авдіївки були обстріляні з гранатометів різних систем та зенітної установки. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Широкиного, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Шахти "Бутівка" і Талаківки – вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор відкривав вогонь по оборонцях Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм противник тричі застосував під Луганським, а захисників Троїцького – обстріляв з великокаліберних кулеметів.