Застосування хімічної зброї рівносильне військовим злочинам, - МЗС Болгарії

Болгарія підтверджує свою позицію про неприпустимість застосування хімічної зброї та вважає, що її використання рівносильне військовим злочинам.

Так глава МЗС Болгарії Катерина Захарієва прокоментувала авіаудар, завданий США, Великою Британією і Францією по декількох об'єктах у Сирії, повідомляє Укрінформ.

"Використання хімічної зброї рівносильне військовим злочинам. Не існує мети, яка виправдовувала б загибель невинних мирних громадян, включаючи дітей. Ми неодноразово висловлювали свою тверду позицію про неприпустимість застосування хімічної зброї", - заявила Захарієва за підсумками проведеного у Софії екстреного засідання уряду.

Міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов, зі свого боку, зазначив, що "винні у хімічній атаці у сирійському місті Дума повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності".

Як повідомлялося, сьогодні вночі США, Велика Британія і Франція здійснили авіаудари по декількох об'єктах на території Сирії, які могли використовуватися для виробництва хімічної зброї. Їхні дії підтримали НАТО, ЄС, Канада, Австралія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Ізраїль. Білорусь, Китай, Іран і Росія - засудили. РФ також оголосила про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН для обговорення події.