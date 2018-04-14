Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Застосування хімічної зброї рівносильне військовим злочинам, - МЗС Болгарії

14 квітня, 2018 - 21:13

Болгарія підтверджує свою позицію про неприпустимість застосування хімічної зброї та вважає, що її використання рівносильне військовим злочинам.

Так глава МЗС Болгарії Катерина Захарієва прокоментувала авіаудар, завданий США, Великою Британією і Францією по декількох об'єктах у Сирії, повідомляє Укрінформ.

"Використання хімічної зброї рівносильне військовим злочинам. Не існує мети, яка виправдовувала б загибель невинних мирних громадян, включаючи дітей. Ми неодноразово висловлювали свою тверду позицію про неприпустимість застосування хімічної зброї", - заявила Захарієва за підсумками проведеного у Софії екстреного засідання уряду.

Міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов, зі свого боку, зазначив, що "винні у хімічній атаці у сирійському місті Дума повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності".

Як повідомлялося, сьогодні вночі США, Велика Британія і Франція здійснили авіаудари по декількох об'єктах на території Сирії, які могли використовуватися для виробництва хімічної зброї. Їхні дії підтримали НАТО, ЄС, Канада, Австралія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Ізраїль. Білорусь, Китай, Іран і Росія - засудили. РФ також оголосила про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН для обговорення події.

Більше новин

ЗМІ: Єврокомісія вважає Туреччину не готовою до вступу в ЄС
Румунія засуджує застосування хімічної зброї у Сирії
Чеський залізничний та автобусний лоукостер запускає рейси з України
ЄС планує ввести нові санкції проти Сирії, - Могеріні
Франція оприлюднила звіт про використання хімзброї в Сирії та звинуватила Асада
В Італії другий раунд формування уряду завершився безрезультатно

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 