Армія Асада відбила в ІД авіабазу у провінції Алеппо

Урядові війська Сирії за підтримки російських військово-повітряних сил встановили повний контроль над авіабазою у східній частині провінції Алеппо на півночі країни.

Про це повідомляє Reuters.

Сирійська армія вибила з авіабази "Аль-Джарра" бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава", повідомляє джерело у збройних силах.

Невеликий аеропорт екстремісти утримували з 2014 року.

Елітні сили сирійської армії штурмували аеропорт у березні минулого року, але бойовики відбили цей напад.