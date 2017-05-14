Армія Асада відбила в ІД авіабазу у провінції Алеппо

Урядові війська Сирії за підтримки російських військово-повітряних сил встановили повний контроль над авіабазою у східній частині провінції Алеппо на півночі країни.
Про це повідомляє Reuters.
Сирійська армія вибила з авіабази "Аль-Джарра" бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава", повідомляє джерело у збройних силах.
Невеликий аеропорт екстремісти утримували з 2014 року.
Елітні сили сирійської армії штурмували аеропорт у березні минулого року, але бойовики відбили цей напад.
Нагадаємо, раніше сирійські повстанці відбили в ІД місто Табка.