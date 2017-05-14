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Василь Стефаник, український письменник

Армія Асада відбила в ІД авіабазу у провінції Алеппо

14 травня, 2017 - 09:41
Фото Reuters

Урядові війська Сирії за підтримки російських військово-повітряних сил встановили повний контроль над авіабазою у східній частині провінції Алеппо на півночі країни.

Про це повідомляє Reuters.

Сирійська армія вибила з авіабази "Аль-Джарра" бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава", повідомляє джерело у збройних силах.  

Невеликий аеропорт екстремісти утримували з 2014 року.

Елітні сили сирійської армії штурмували аеропорт у березні минулого року, але бойовики відбили цей напад.

 

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