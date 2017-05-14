Більшість українців підтримують євроінтеграцію, - Порошенко

Інтеграцію України в Європу підтримують більшість українців. Про це сьогодні сказав президент Петро Порошенко під час церемонії відкриття Дня Європи в Україні, передає УНН.

"Європейський цивілізаційний вибір - це щирий і свідомий вибір усього європейського народу. Наш рух в Європу підтримується абсолютною більшістю українського народу. І це дає додаткові сили для проведення реформ", - сказав президент.

За словами Порошенка, у ці дні Європа і європейський Союз на устах у кожного українця.

"Упевнений у тому, що наше прагнення рухатися в Європу, інтегруватися в Європу отримало зараз додаткових союзників", - сказав він.

Президент зазначив, що український народ єдиним фронтом стоїть на захисті європейських цінностей, свободи, демократії, а також суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Нагадаємо, вчора Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.