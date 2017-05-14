Бойовики обстріляли Новолуганське з “Граду”, - Мотузяник

Незаконні збройні формування вчора випустили у бік Новолуганського повний боєкомплект систем залпового вогню “Град” з 40 снарядів.

Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

Мотузяник наголосив, що минулої доби бойовики активізували обстріли на Світлодарській дузі.

“Вдень до заходу сонця бойовики зі східного напрямку масовано обстрілювали тамтешні українські позиції з використанням мінометів, застосовували також озброєння бойових машин піхоти, гранатомети і снайперську зброю. Після заходу сонця ворожі обстріли продовжилися, але вже з боку окупованої Горлівки. Після 22 години противник випустив повний боєкомплект реактивної системи залпового вогню "Град", це 40 ракет. Залп відбувся у бік населеного пункту Новолуганське і це призвело до руйнувань на території сільськогосподарського підприємства та пошкодило газопровід, що знаходився поруч”, — розповів він.

Після цього, зазначив речник Міноборони з питань АТО, ворог продовжив обстрілювати наші позиції на Світлодарській дузі з використанням мінометного вогню і час від часу відкриваючи вогонь зі стрілецької зброї.

За словами Мотузяника, на горлівському периметру активність російських окупаційних військ зафіксована у Зайцевому.

“Надвечір бойовики випустили чотири міни та застосували стрілецьку зброю”, - уточнив він.

Крім того, розповів Мотузяник, у Верхньоторецькому вдень були активними ворожі снайпери, а з настанням темряви банд формування застосували міномети.