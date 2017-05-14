Через потужні зливи у Молдові призупинили рух потягів

Внаслідок злив 13 травня 2017 року в Молдові призупинили рух поїздів, пасажирів, яких негода застала в дорозі, перевозили на автобусах до Кишинева. Про це повідомляє прес-служба ДП "Залізниця Молдови".

"Погані погодні умови в суботу ввечері, 13 травня, викликали серйозні зміни у розкладі руху поїздів. Унаслідок сильних дощів на ділянці залізниці Бендер-Кишинів вода вимила гравійний шар під залізничними коліями. Місцями гравій був промитий на глибині близько 2 метрів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, група з 30 осіб проводила реставраційні роботи на уражених ділянках протягом ночі.

Так, рух поїздів планували призупинити на цілий день 14 травня 2017 року з метою перевірки стану залізниці, однак деякі ділянки вдалося відновити швидше.

Нагадаємо, Держенергоефективності повідомили, що ще 200 родин встановили приватні сонячні електростанції.