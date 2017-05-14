Директор Європолу попередив про загрозу зростання кібератак

У кібератаці в п'ятницю постраждали 200 тисяч користувачів у 150 країнах світу, заявив директор Європолу Роб Вейнрайт.

В інтерв'ю британському телеканалу ITV він зазначив, що світ постав перед загрозою, яка невпинно зростає, і додав, що експерти остерігаються нової масштабної кібератаки вранці в понеділок.

Комп'ютерний вірус-вимагач блокував доступ до файлів на дисках комп'ютерів, вимагаючи грошей за відновлення доступу. Найбільше від нього постраждали Британія і Росія.

Експерти з питань комп'ютерного захисту кажуть, що варто чекати ще однієї атаки, яку може бути неможливо зупинити.

Пан Вейнрайт припустив, що число жертв вірусу-вимагача зросте, коли люди в понеділок уранці повернуться на роботу.

"Ми опинилися перед лицем загрози, яка повсякчас посилюється, а число вражених вірусом зростає", - сказав директор Європолу, зазначивши, що нинішня атака не має прецедентів.

"Ми щороку ведемо в світі біля 200 операцій проти кіберзлочинності, але ще ніколи не бачили чогось подібного, - сказав пан Вейнрайт. - За останніми підрахунками, маємо 200 тисяч жертв у щонайменше 150 країнах. Багато з цих жертв - підприємства, зокрема великі корпорації. Глобальне охоплення безпрецедентне".

В Англії під удар вірусу потрапили 48 відділень Національної служби охорони здоров'я, і ​​ще 13 - в Шотландії.

Деякі лікарні змушені були скасувати заплановані операції і процедури і перенаправити свої карети швидкої допомоги в інші лікарні, які не постраждали від хакерського злому.

У суботу міністр внутрішніх справ Британії Амбер Радд заявила, що проблему загалом вдалося вирішити, але комп'ютерний захист треба поліпшувати.

Після взяття під контроль комп'ютера користувача ця шкідлива програма-вірус розміщує повідомлення з вимогою виплати 300 доларів у віртуальній валюті біткойн в обмін на розблокування файлів і повернення їх власнику.

Проведений ВВС аналіз трьох акаунтів, зламаних цим нападом, дав підставу припустити, що хакерам вже могли виплатити суму, приблизно рівну 28 500 доларам.