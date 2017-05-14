Екс-співробітника СБУ у справі Шеремета допитають у понеділок, - Порошенко

Колишнього співробітника СБУ Ігоря Устименка, який був біля будинку журналіста Павла Шеремета напередодні вбивства, допитають у понеділок, 15 травня.

Про це президент України Петро Порошенко заявив на прес-конференції у Києві.

"У понеділок пан Устименко буде допитаний. Розслідування має бути максимально прозорим і ефективним", - сказав глава держави.

Він також повідомив, що до розслідування справи щодо вбивства Шеремета долучалося ФБР.

"Я чекав кращого результату. Незадоволений, що вбивця не притягнутий до відповідальності", - зазначив президент.

За словами Порошенка, після публікації розслідування про раніше невідомі факти убивства Шеремета він зателефонував очільнику Нацполіції Сергію Князєву і попросив долучити до справи журналістські матеріали.

Раніше "День" писав про справу вбивства Павла Шеремета.