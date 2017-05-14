Гройсман обіцяє підвищити пенсії з першого жовтня у разі підтримки парламенту

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє підвищити пенсії з першого жовтня, якщо парламент підтримає пенсійну реформу. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми розробили і в травні ми вже внесемо (у Верховну Раду України, – ред.) цю реформу пенсійної системи. Ми хочемо, щоб вона була справедливою. Ми знайшли, багато місяців працювали над формулою, щоб забезпечити вже з першого жовтня підвищення 5,6 млн пенсіонерам пенсій від 200 до тисячі гривень. Це досить суттєве підвищення пенсій, і це підвищення буде на постійній основі, це не якісь подачки", - зазначив він.

Гройсман сподівається, що парламент проголосує за пенсійну реформу. "Тут дуже важливо отримати підтримку українського парламенту. І ми будемо розраховувати на те, що ми спільно з коаліцією, з президентом цю реформу проведемо, а я беру на себе зобов'язання – я реалізую цю реформу", - підкреслив він.

Гройсман нагадав, що пенсійна реформа передбачає скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, а також нею не допускається підвищення пенсійного віку.

За його словами, уряд знайшов формулу, яка дозволить без підвищення пенсійного віку звести до мінімуму дефіцит Пенсійного Фонду, який сьогодні складає близько 140 млрд грн. "Ми за сім років зможемо або зменшити цей дефіцит, або довести його до нуля", - додав він.

Нагадаємо, раніше Гройсман повідомив, що пенсійна реформа не передбачатиме підвищення пенсійного віку і скасує оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.