Гройсман в Ізраїлі знайомитиметься з досвідом країни у сфері інновацій

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту в Ізраїль, що відбудеться 14-16 травня, візьме участь у 22 заходах у рамках цього візиту.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна", передає Укрінформ.

"У понеділок-вівторок я відвідую з урядовою делегацією Ізраїль. У нас є ряд важливих питань, які ми повинні узгодити. Маємо близько 22 заходів за півтора дня. Я їду, у тому числі, з українським бізнесом, з інноваційним бізнесом. Хочемо вивчити досвід Ізраїлю щодо технологічних парків, нових технологій в аграрному секторі", - сказав Гройсман.

За його словами, в Ізраїлі буде підписано угоду між МОЗ України та Ізраїлю щодо стратегічного співробітництва.

"Ми також узгодимо питання по роботі Центру реабілітації воїнів АТО, Ізраїль буде надавати консультативну допомогу", - додав він.

Гройсман зустрінеться з президентом Ізраїлю, прем'єр-міністром, головою парламенту і президентом.

"Я вважаю, що ця поїздка буде результативною з точки зору двосторонніх угод", - переконаний Гройсман.