Курца обрали новим головою консервативної Австрійської народної партії

Керівництво консервативної Австрійської народної партії (АНП), молодшого партнера у правлячій коаліції, призначило чинного міністра закордонних справ Себастіана Курца новим головою політичної сили. Про це сам Курц заявив пресі в неділю, 14 травня, передає агенція новин Reuters.

Правління партії погодилося на умови 30-річного політика, зокрема, на включення до передвиборчого списку незалежних кандидатів. Він називатиметься "Список Себастіана Курца - нова Народна партія", повідомляє місцеве видання Die Presse. "Для мене це - непростий крок, адже АНП за останні десять років змінила чотирьох голів", - заявив Курц та підкреслив, що змінювати треба не лише особистості.

Курц також заявив, що прагне домогтися припинення роботи коаліції АНП та соціал-демократів (СДПА) за обопільною згодою, для чого має намір зустрітися 15 травня з канцлером Крістіаном Керном, повідомляє інформагентство dpa. Курц додав, що прагне дострокових виборів до національного парламенту.

Коаліція АНП та СДПА працювала з 2013 року. Вона опинилась в критичному стані після ультиматуму канцлера Крістіана Керна, який погрозив припинити співпрацю з партнерами по коаліції, якщо сторони не зможуть створити передумов для конструктивного діалогу. Політичним силам наприкінці січня вдалось домовитись та затвердити програму роботи на наступні півтора року - до осені 2018 року, коли в країні заплановані чергові вибори до австрійського парламенту. Керн раніше відкинув ідею Курца щодо проведення дострокових виборів, проте вже наступного дня змінив свою позицію.

Нагадаємо, глава МЗС Австрії Себастьян Курц вважає правильним за нинішньої ситуації провести дострокові парламентські вибори.