Китай хоче вкласти в створення нового "Шовкового шляху" $124 млрд

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін пообіцяв направити 124 млрд доларів на реалізацію плану нового "Шовкового шляху", повідомляє УНН.

За словами Сі Цзіньпіна, всі бажаючі країни можуть приєднатися до реалізації "Шовкового шляху" з тим, щоб він "представляв шлях для миру і процвітання у всьому світі". Відзначимо, ініціативу "Один пояс - один шлях" Китай підносить як як новий спосіб прискорити розвиток країни і її торгових відносин. В першу чергу план спрямований на розширення зв'язків між країнами Азії, Африки, Європи.

В рамках його реалізації планується витратити мільярди доларів у вигляді інвестицій в інфраструктуру.

"Ми повинні спільно створити середовище, яке сприятиме відкриттів і нових розробок, створення справедливої ​​і рівноправної системи міжнародної торгівлі та інвестицій", - заявив Сі Дзіньпін.

У той же час він не повідомив, в які терміни планується інвестувати зазначені суми.