Китай виступив проти запуску ракет Північною Кореєю

Китай виступає проти запуску Північною Кореєю балістичних ракет усупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Китаю в офіційній заяві, передає Reuters.

"Відповідні резолюції Ради Безпеки мають чіткі правила щодо здійснення запусків Північною Кореєю з використанням технології балістичних ракет. Китай виступає проти відповідних заходів щодо запусків (балістичних ракет, - ред.) Північною Корею, які суперечать резолюціям Ради Безпеки", - повідомили у міністерстві.

Окрім того, Пекін закликає країни до стриманості.

"На даний час ситуація на півострові є складною і чутливою. Усі зацікавлені сторони повинні проявляти стриманість і не робити нічого, що може посилити напруженість у регіоні", - йдеться у комюніке.

Нагадаємо, сьогодні Північна Корея здійснила черговий запуск ракети.