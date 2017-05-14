Макрон офіційно став президентом Франції

Еммануель Макрон у неділю, 14 травня, склав присягу та офіційно вступив на посаду президента Франції.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Урочиста церемонія інавгурації нового президента відбулась у Єлисейському палаці у французькій столиці Парижі.

До складення присяги Макрон поспілкувався з колишнім президентом Франції Франсуа Олландом, який розповів про засекречені відомості, необхідні для контролю над ядерними силами країни, і ввів у курс поточних справ.

"Я не передаю владу політичному опонентові, що набагато простіше", - прокоментував зустріч Олланд.

Еммануель Макрон 7 травня переміг у другому турі президентських виборів. 39-річний політик став наймолодшим президентом за всю історію Франції. У понеділок, 15 травня, Макрон здійснить перший офіційний закордонний візит до Берліна, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель .

Нагадаємо, у Парижі сьогодні проходить церемонія інавгурації нового президента Франції Еммануеля Макрона.