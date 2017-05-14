На Вінниччині розпочинаються Дні Чайковського

Сьогодні, 14 травня, у селищі Браїлів Жмеринського району відкривається ХV Міжнародний фестиваль імені Петра Чайковського та Надії фон Мекк. Розпочинається він з традиційних музичних зустрічей, які проводять у музеї композитора. У рамках фестивалю, з 14 по 20 травня, відбудеться 12 концертів у різних районах області. Оперні арії виконуватимуть солістів Вінницької обласної філармонії, хору «Вінниця» та академічного оркестру «Арката». У Вінниці, зокрема, проведуть два органних концерти, які відбудуться 14 та 20 травня у костьолі Пресвятої Діви Марії Ангельської. Запрошені органісти – випускник Литовської академії музики і театру та Паризької консерваторії Рімвідас Міткус, а також голландський органіст Крістіан Фаддегон. Не обійдеться і без прем’єри. 15 травня на сцені Вінницької обласної філармонії вперше виступить новостворений симфонічний оркестр. У його складі 52 музиканти, які грають на струнних, мідних і дерев’яних духових інструментах.

«Історія фестивалю розпочалася ще у 1998-му році в Браїлові, де з 1993-го проводилися Дні Чайковського. Тоді ми вирішили, що фестиваль на честь великого композитора має охопити усю Вінниччину, а його твори мусять звучати на різних локаціях. Уже 15-ий рік поспіль фестиваль має міжнародний статус. У ньому традиційно беруть участь професійні виконавці з України та світу, – розповідає генеральний директор Вінницької обласної філармонії Анатолій Левицький. – Цього року урочисте відкриття фестивалю співпадає з важливою подією у мистецькому житті Вінниччини – презентацією симфонічного оркестру філармонії під керівництвом Георгія Куркова. У рік двох ювілеїв – 85-річчя області та 80-річчя філармонії, народився колектив, поява якого є черговим кроком входження Вінниці у статус європейського міста. До речі, до Дня Європи Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва підготував вінничанам балет-феєрію Чайковського «Спляча красуня» за мотивами казок Шарля Перро. Насправді цього твору вінничани не бачили шість десятків років. І це буде гарний подарунок!».

Придбати квитки на концерти, які відбудуться в рамках фестивалю, можна на сайті Вінницької обласної філармонії. Частину коштів, виручених від реалізації квитків, організатори традиційно перераховують у Фонд підтримки учасників АТО.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором