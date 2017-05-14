НАТО: Запуск балістичної ракети КНДР є загрозою для міжнародного миру

В НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН, та становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

"Саме зараз час, коли потрібна деескалація, а не провокація. Північна Корея повинна виконати свої міжнародні зобов'язання, припинити всі види діяльності, пов'язані з ракетними та ядерними програмами, відмовитися від усіх існуючих програм створення зброї масового знищення повністю та незворотно, і вступити в справжній діалог з міжнародною спільнотою", - йдеться в заяві НАТО.

Нагадаємо, Північна Корея провела у неділю, 14 травня, чергове випробування ракети.