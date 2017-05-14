"Нормандський формат" працює незалежно від виборів у Європі, - Климпуш-Цинцадзе

Робота переговорного процесу з врегулювання ситуації на сході України у "нормандському форматі" (Франція, Німеччина, Україна, РФ) триває незалежно від виборів у країнах-учасницях такого процесу.

Про це Климпуш-Цинцадзе віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе сказала в Києві під час святкування дня Європи на Софійській площі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що "нормандський формат" має абсолютну можливість зараз працювати... Новий президент Франції якраз сьогодні вступає у свої повноцінні права, тому, я думаю, що вже з завтрашнього дня він може працювати", - сказала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"У першу чергу, президент Франції несе відповідальність за міжнародну політику. Тому я думаю, що нічого не повинно було б стримувати роботу в цьому, і вона триває незалежно від виборів, вона продовжується на всіх рівнях весь час у нашому діалозі з нашими партнерами", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні обраний президент Франції Еммануель Макрон приступив до виконання своїх обов’язків.