Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт, - ГПУ

Обстріл Авдіївки, у результаті якого загинуло чотири мирних мешканці, кваліфіковано як теракт.

Про це повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

"Обстріл Авдіївки, у результаті якого загинуло чотири мирних мешканці, кваліфіковано як теракт", - повідомила вона.

За попередньою інформацією мирні громадяни загинули у результаті потрапляння снаряду на подвір’я будинку по вул. Сапронова. Особи загиблих наразі встановлюються. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За словами Сарган, відомості за вказаними фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 258 (терористичних акт) КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Донецької області.

Крім того, глава Донецької ВГА Павло Жебрівський зазначив, що у зв'язку із загибеллю мирних людей в Авдіївці було прийнято рішення про скасування святкування Дня Європи, яке повинно було відбутися в неділю в Покровську.

У свою чергу, перший віце-спікер Ірина Геращенко написала: "Очевидці, представники регіональної влади і мої знайомі, які живуть в багатостраждальній Авдіївці, кажуть, що це був цинічний розстріл цивільного будинку, пряме і точне попадання бойовиків, вбивство 3 жінок і чоловіків".