Північна Корея запустила ракету

Північна Корея провела у неділю, 14 травня, чергове випробування ракети, повідомляє Deutsche Welle.

Її старт був зафіксований уранці в неділю, 14 травня, у районі Кусон, розташованому на північний захід від Пхеньяна. Після старту ракета пролетіла близько 700 кілометрів, піднявшись на висоту близько двох кілометрів, після чого впала у води Японського моря.

Згодом у командуванні сил Сполучених Штатів Америки у Тихоокеанському регіоні повідомили, що намагались встановити тип ракети, проте виявили, що вона "не відповідала типу міжконтинентальних балістичних ракет".

У міністерстві оборони Японії заявили, що мова може йти про якийсь новий тип ракет. Запущена у неділю ракета пролетіла далі та піднялась на вищу висоту, ніж запущена Пхеньяном у лютому 2017 року балістична ракета середньої дальності.