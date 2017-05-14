Польща сподівається на перезавантаження відносин з Францією

Варшава очікує на перезавантаження у відносинах з Парижем, які останнім часом не були найкращими.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи нещодавню телефонну розмову з обраним президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує канцелярія польського президента.

"Я хотів би, щоб наступило своєрідне перезавантаження в польсько-французьких відносинах, які останнім часом з різних причин були складними", - заявив Дуда.

Дуда сказав, що він домовився у розмові з Макроном про коротку зустріч під час саміту НАТО у Брюсселі 25 травня.

Президент також очікує на відновлення зустрічей лідерів держав "Веймарського формату" (Польща, Франція, Німеччина), яке за чергою має проводити Франція.

Дуда зазначив, що вони з Макроном належать до одного покоління і це дає можливість сподіватися на досягнення взаєморозуміння і хорошу співпрацю.

У ході передвиборчої кампанії Макрон кілька разів критикував Польщу, зазначаючи, що на Польщу потрібно накласти санкції за порушення нею норм ЄС. Після цього президент Дуда заявив, що Макрону після перемоги у виборах потрібно буде попрацювати над відновленням довіри в Польщі до себе і Франції.