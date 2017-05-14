Порошенко анонсував ратифікацію Асоціацію ЄС з Україною Нідерландами 30 травня

Вища палата парламенту Нідерландів Сенат 30 травня може ратифікувати Угоду про Асоціацію ЄС з Україною.

"23 травня сенат Нідерландів відкриває дебати, а 30 травня буде голосування щодо ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС", - анонсував Петро Порошенко.

Схвалення угоди Нідерландами поставить крапку у процесі ратифікації Асоціації з боку ЄС. Нідерланди є останньою країною, яка не завершила ратифікацію.

Також Порошенко зазначив, що найближчим часом відбудеться візит президента Франції до Німеччини, де керівники цих держав обговорять українське питання і нормандський формат.

"Наскільки мені відомо, найближчим часом відбудеться візит до Берліна і серед тем, які будуть в обговоренні між канцлером Німеччини і президентом Франції 100% буде Україна і нормандський формат", — сказав Порошенко.

Він наголосив, що США були і будуть залучені до нормандського формату.

"Ми підтвердили свою зацікавленість в продовженні роботи нормандського формату і хочу прибрати будь-які дискусій про те, що може нам було б більш ефективно залучити США до нормандського формату, я наголошую, вони залучені були і будуть", - сказав глава держави.

Як наголосив президент, весь час переговори у норманському форматі координувалися із американськими партнерами.

"Сполучені Штати Америки — не лише наш стратегічний партнер, а ще одна з країн-гарантів по Будапештському меморандуму, і ми безумовно розраховуємо на дуже потужну і ефективну підтримку України з боку Сполучених Штатів, в тому числі і в нормандському форматі", — також додав Порошенко.

Він нагадав, що канцлер Німеччини та президент Франції представляють не лише свої країни, а й увесь Євросоюз, "про що є відповідне рішення Ради ЄС і саме такий формат дозволяє нам мобілізувати абсолютно світову солідарність з Україною в протидії російському агресору".

Нагадаємо, також Порошенко порадив генеральному прокурору Юрій Луценку з трибуни Верховної Ради прозвітувати про рік роботи на цій посаді.