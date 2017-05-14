Порошенко порадив Луценку прозвітувати про рік роботи на своїй посаді

Президент Петро Порошенко порадив генеральному прокурору Юрій Луценку з трибуни Верховної Ради прозвітувати про рік роботи на цій посаді.

Про це він сказав на прес-конференції з нагоди відзначення Дня Європи, а також надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Також Порошенко вважає незаконно затриманого у Росії кореспондента Укрінформу Романа Сущенка справжнім героєм і обіцяє, що влада боротиметься за його звільнення.

Нагадаємо, сьогодні президент України вперше від 3 червня 2016 року проводить прес-конференцію.