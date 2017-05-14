Порошенко та Гройсман привітали Португалію з перемогою на Євробаченні

Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали португальця Сальвадора Собрала з перемогою на пісенному конкурсі "Євробачення-2017".

Глава держави опублікував привітання на своїй сторінці у Twitter.

"Вітаємо Португалію з перемогою і Україну з достойним проведенням конкурсу!", - йдеться в повідомленні.

Глава уряду Володимир Гройсман у Facebook подякував українській команді, яка гідно підготувалась до проведення конкурсу, і привітав переможця.

"Щиро вітаю Сальвадора Собрала з перемогою! Ми з радістю передаємо естафету Євробачення Португалії і будемо з нетерпінням чекати, коли Євробачення знову повернеться в Україну", - написав прем’єр.

Нагадаємо, перемогу в конкурсі "Євробачення" 2017-го року здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois". Він набрав найбільшу кількість балів від журі та від глядачів. Україна ж посіла 24-те місце.