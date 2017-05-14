Порошенко: Україна назавжди відійшла від Радянської і Російської імперій

Україна кардинально змінилася і назавжди відійшла від Радянського Союзу і Російської імперії.

Про це сьогодні під час урочистих заходів з нагоди Дня Європи заявив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"На сьогоднішній день ми вже можемо твердо стверджувати, що Україна кардинально змінилася і назавжди відійшла від Радянської і Російської імперій. Саме тому європейський цивілізаційний вибір - це щирий і свідомий вибір всього європейського народу", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, під час виступу президент також зазначив, що інтеграція України у Європу підтримується абсолютною більшістю українського народу.