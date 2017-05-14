Порошенко заявив про готовність внести конституційні зміни щодо окупованого Криму

Президент України Петро Порошенко заявив про готовність внести зміни до Конституції України в частині створення кримськотатарської автономії в Криму. Про це він сказав у неділю на прес-конференції у Києві, передає Радіо Свобода.

"Вважаю, що це було помилкою, що за 23 роки до початку російської анексії Криму українська влада не змогла забезпечити відповідний статус автономії кримських татар. Я готовий внести кілька змін до Конституції, в тому числі з питань кримськотатарської автономії. Якою буде формат цієї автономії? Мені повинна запропонувати конституційна комісія, в якій (робочій групі – ред.) беруть участь представники Меджлісу кримськотатарського народу", – сказав Порошенко.

Він також висловив сподівання, що це питання буде врегульоване найближчим часом.

"Тягнути з цим не треба. Затримки нема за президентом. Дуже важливо знайти – 300 голосів у залі (Верховної Ради – ред.)", – додав президент.

Керівництво Меджлісу кримськотатарського народу наполягає на змінах до Конституції України щодо перетворення Криму в Кримськотатарську автономну республіку. Наразі в Конституції України вказується, що Автономна республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що у перші дні окупації Криму очікувалася повторна депортація кримських татар.