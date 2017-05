Португалія перемогла на Євробаченні у Києві

Перемогу в конкурсі "Євробачення" 2017-го року здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois". Він набрав найбільшу кількість балів від журі та від глядачів. Україна ж посіла 24-те місце.

Фінал пісенного змагання відбувся в ніч із 13-го на 14-те травня.

The WINNER of the #ESC2017 is Portugal! CONGRATULATIONS Salvador Sobral!!! #CelebrateDiversity pic.twitter.com/uMvU4fFf9Z

— Eurovision (@Eurovision) 13 травня 2017 р.