Португалія перемогла на Євробаченні у Києві

Перемогу в конкурсі "Євробачення" 2017-го року здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois". Він набрав найбільшу кількість балів від журі та від глядачів. Україна ж посіла 24-те місце.

Фінал пісенного змагання відбувся в ніч із 13-го на 14-те травня.

Друге місце отримав учасник із Болгарії Крістіан Костов.

Третє місце здобув колектив із Молдови "Sunstroke Project".

Журі Швеції дало 12 балів Португалії, Азербайджан - Беларусі. Сан-Маріно дало найвищий бал, 12 Португалії. Латвійське та ізраїльське журі проголосувало так само. Чорногорія поставила 12 балів Греції. Албанія - 12 Італії. Мальта віддала 12 балів Італії. Македонія проголосувала за Болгарію. Від Данії 12 дісталося Швеції. Австрія дала 12 Нідерландам. Норвегія проголосувала за Болгарію. Іспанія - за Португалію. 12 від Фінляндії отримала Швеція.

Франція найвище оцінила Португалію, а Греція - Кіпр. Литва проголосувала за Португалію, Естонія - за Болгарію. Молдова поставила 12 Румунії, а Вірменія - Португалії. Болгарія проголосувала за Австрію, Ісландія - за Португалію, і Сербія так само. Австралія проголосувала за Великобританію, Італія - за Азербайджан, Німеччина - за Норвегію. Португалія поставила 12 Азербайджану, Швейцарія й Нідерланди - Португалії, Ірландія - Бельгії.

Журі Грузії проголосувало за Португалію, а Кіпр - за Грецію. Білорусь поставила 12 Болгарії, Румунія - Нідерландам, Угорщина - Португалії. Словенське журі найвище оцінило виступ Португалії, бельгійське - Швеції, польське - Португалії. Велика Британія поставила 12 балів теж Португалії, Хорватія - Угорщині, Чехія - Португалії. Українське журі проголосувало за Білорусь.

Між іншим, Іспанія стала єдиною країною, яка не отримала жодного балу від журі.

А глядачі "Євробачення" проголосували так: 0 балів отримала Австрія, а найвищі 376 - Португалії. Решта Топ-10: Франція (90), Хорватія (103), Швеція (126), Угорщина (152), Італія (208), Румунія (224), Болгарія (337), Молдова (260), Бельгія (255). 34 бали глядачі поставили представнику України, гуртові "O.Torvald".

Як відомо, у фіналі взяли участь 26 країн. Конкурсанти з Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру, Бельгії, Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії пройшли до фіналу за результатами першого та другого півфіналів. Автоматично до фіналу потрапили представники країн-засновниць "Євробачення", а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна, як минулорічний переможець конкурсу.

А крім боротьби цьогорічних конкурсантів "родзинками" гранд-фіналу стали виступ Руслани, ONUKA та Джамали. Детальніше - незабаром на сайті "Дня".